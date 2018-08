Il mercato in entrata in Premier è chiuso, ma quello in uscita non ancora. Diverse le trattative ancora aperte, con i giocatori che possono essere ancora oggetto di avance e di acquisti da parte degli altri club: tra questi c'è la Juventus, che ha mantenuto viva l'opzione Pogba in queste settimane, come possibile investimento extra negli ultimi giorni.



Josè Mourinho, allenatore del Manchester United, ha parlato pubblicamente proprio del futuro di Pogba: "E' uno di quei giocatori con cui devo parlare, per capire come si senta fisicamente e mentalmente. Però è la stessa conversazione che dovrò avere con Young, Fellaini e Lingard, che sono arrivati tardi dalla Coppa del Mondo".