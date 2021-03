Paul Pogba e la Juventus possono davvero tornare ad abbracciarsi. Il centrocampista francese è nel mirino dei bianconeri da tempo, più o meno da quando è tornato a Manchester. Vero e proprio pallino di Paratici, insieme all'agente Raiola si sta provando a trovare la quadra per riportarlo a Torino. Lui sarebbe felice di rivestire la maglia della Vecchia Signora, alla Juve ha lasciato tanti amici e come riporta Tuttosport è in continuo contatto con gli ex compagni attraverso una chat Whatsapp nella quale ci sono i protagonisti dei nove scudetti di fila.