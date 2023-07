Non è ancora finita. L'Arabia Saudita non molla Paul Pogba ed è pronta a formulare una nuova offerta: da 100 milioni di euro in tre anni , proposta che l'entourage dell'ex Manchester United ha ricevuto verbalmente, a(lo scrive gazzetta.it). Un fiume di soldi garantiti dal fondo PIF, che fa capo al principe ereditario Mohammad bin Salman Al Sa’ud, ovvero il Primo ministro in carica. Le squadre della Saudi Pro League controllate direttamente dal fondo sono quattro, l’Al Nassr di Ronaldo, l’Al-Hilal,che lo scorso weekend è volato a Gedda per visitare i centri sportivi e conoscere i progetti.Al momento Paul, che stamattina ha sostenuto le visite al J Medical,, si vede ancora con la maglia bianconera, alla quale è legato e che sente la necessità di onorare, soprattutto dopo un'annata deludente, pesantemente condizionata dagli infortuni, chiusa con 161 minuti in campo, in 10 presenze.- La Juventus al momento è spettatrice.Ma vuole che tutto questo finisca presto. Allegri vuole capire in tempi rapidi se può contare sul francese, discorso valido anche per Giuntoli e Manna, che in caso di addio del Polpo dovranno cercare il sostituto., una cifra che permetterebbe alla Juve di rientrare dall'investimento fatto per il bonus alla firma e per l'ingaggio (la Juve, dopo un solo anno, perderebbe i benedici del Decreto Crescita). Pogba guadagna 8 milioni di euro netti a stagione, con le agevolazioni fiscali sono 10,48 milioni di euro lordi.