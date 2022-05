"Inutile rispondere, non è finita la stagione e Pogba è un giocatore dello United, di mercato parleremo alla fine. Ora dobbiamo pensare alla partita. Il ricordo del mio Pogba? Me lo son dimenticato, son passati tanti anni, non me lo ricordo tantissimo...". Così Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, ha risposto alla domanda di mercato su Pogba e sul suo possibile ritorno alla Juventus in estate.