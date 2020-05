Secondo il Corriere della Sera, le parole del ds della Juventus, Fabio Paratici, in merito allo "stipendio che pochi possono permettersi" per Paul Pogba sono segnale di una risposta negativa arrivata durante i primi contatti per riportare in Italia il centrocampista del Manchester United. "La Juve ci sta lavorando, ma Paul guadagna oltre 15 milioni e ad oggi l'operazione è complicata, si allontana", si legge.