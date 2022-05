"You know what time is it". E cioè: "Sapete che momento è questo". Quale? Quello del Pogback, evidentemente. Ha fatto impazzire i tifosi dellal'ultimo post sui social di Paul: il protagonista è lo stesso centrocampista francese, immortalato in una foto con una tinta di capelli tutta bianca e un po' di colori scuri sullo sfondo. A detta di molti potrebbe trattarsi di un annuncio anticipato del suo ritorno in bianconero, trapelato anche dall'hashtagutilizzato - e poi cancellato - dal suo barbiere di fiducia. Tra i vari commenti comparsi sul profilo ne sarebbe arrivato anche uno di, "beccato" da vari utenti Twitter: il brasiliano avrebbe postato semplicemente l'immagine degli occhi, ben aperti. Confermato invece quello di: anche qui, l'emoji di un principio di sorriso.