Non è affatto semplice essere Paul Pogba. Certo: il conto in banca aiuta, ma le pressioni a cui è sottoposto il centrocampista del Manchester United restano sempre più opprimenti.



L'ultimo episodio? Ieri, nel corso di Francia-Italia: dopo una scelta sbagliata, il mediano è stato beccato dal pubblico, reo di aver tentato una giocata fuori dalle sue corde. Dopo l'ultima stagione ai Red Devils, tutt'altro che positiva, un'altra stonatura da dimenticare per il campione transalpino.