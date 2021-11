Steve McManaman, in una dichiarazione rilasciata al sito horseracing, ha consigliato a Paul Pogba di lasciare Manchester e accettare la corte del Real Madrid: "Forse il Manchester United non sta sfruttando tutte le sue potenzialità. Con Mbappé o Haaland davanti potrebbe tornare a essere una stella. Sta giocando bene in questo momento? No, certo che no, è facile dirlo. Ha sbagliato quando è entrato contro il Liverpool, contro l'Atalanta è stato molto lento e oggi non giocherebbe nel Real, ma se guardiamo al suo livello in passato, alla Juventus o nella Francia, è chiaro che ci siano molti club interessati a ingaggiarlo, a maggior ragione perché sarà svincolato".