Paul Pogba parla del suo presente e del suo futuro. Sorridente e felice quando indossa la maglia della Francia campione del Mondo, il centrocampista classe 1993 si trasforma e si rattrista quando veste il rosso del Manchester United. Intervistato da Telefoot, Pogba parla dei rumors di mercato che lo accostano alla Juventus, per un clamoroso ritorno, o al Barcellona: "Sono sotto contratto e finché non mi vedrete sorridere con un'altra maglia, sono solo voci".



IL RAPPORTO CON MOURINHO - Sul rapporto non facile con il manager dei Red Devils, José Mourinho: "Ci sono sempre delle piccole cose, il nostro rapporto e' sempre lo stesso, quello fra allenatore e giocatore. Abbiamo degli obiettivi comuni, vogliamo vincere entrambi e questo e' tutto quello che conta".