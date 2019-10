Il giorno dell’addio, il giorno dei saluti. Da Dybala a Del Piero, in tanti hanno riservato un piccolo pensiero - soprattutto social - per. Tra chi lo abbraccia, seppur virtualmente, è arrivato anche l'ex bianconeroAttraverso Instagram:In bocca al lupo a te e alla tua famiglia!". Chissà che i due non si possano rivedere presto proprio a Torino, dove Marchisio vive e Pogba sogna di tornare...