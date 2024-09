Pogba, messaggio criptico sui social: ecco cosa ha scritto

, centrocampista dellasospeso per doping, posta unsui social. Sono bastate un paio di parole per riaccendere i riflettori sul centrocampista francese, tuttora sotto contratto con lain attesa della sentenza del Tas di Losanna relativa al suo ricorso per il(che qualora fosse rigettato metterebbe la parola fine alla sua esperienza in bianconero).("E se…") il messaggio del Polpo, che ha subito scatenato le fantasia dei tifosi bianconeri, molti dei quali non si sono arresi all'idea di non poterlo più vedere in campo.