Acque sempre più agitate in casa Manchester United, in particolare tra José Mourinho e Paul Pogba. La clamorosa eliminazione dalla Coppa di Lega per mano del Derby County di Lampard ha reso ancora più precaria la posizione dell'allenatore portoghese, che tra le tante gatte da pelare ha un rapporto ormai compromesso con una delle stelle dei Red Devils. Le parole critiche del francese sul gioco della squadra dopo il pareggio col Wolverhampton, la decisione dello Special One di togliergli i gradi di vice-capitano sono state il preludio al tesissimo faccia a faccia nella seduta di allenamento della mattinata di oggi.



INDIZIO DI MERCATO? - Pogba entra in campo allegro e sorridente ma, non appena incrocia lo sguardo di Mourinho, che sembra rivolgergli qualche battuta, l'ex juventino muta immediatamente espressione, accigliandosi e quasi cercando la comprensione di altri componenti dello staff. L'allenatore continua a indirizzare alcune frasi al suo calciatore, che a un certo punto abbozza una risposta, col volto visibilmente tirato. Una scenetta catturata dai colleghi di Sky Sports, che non fa altro che confermare come la situazione tra i due abbia superato irrimedibilmente il limite e che alimenta i sospetti circa una partenza di Pogba. Difficile che possa materializzarsi a gennaio, salvo offerte particolarmente allettanti per lo United, decisamente più probabile nell'estate prossima, con Juventus e Barcellona che ad oggi rappresentano le opzioni più credibili.





JUST IN!



Frosty footage just in from @ManUtd's training session between Paul Pogba and Jose Mourinho…



What has been said between the pair this morning?pic.twitter.com/nRiTEgDJlH — Sky Sports News (@SkySportsNews) 26 settembre 2018