4 - Paul Pogba is the 7th different player to register four assists in a single Premier League match, and the first Man Utd player to do so. The Frenchman made just three assists in his 26 league games in total last season. Fantastic. #MUNLEE — OptaJoe (@OptaJoe) August 14, 2021

10 - Bruno Fernandes' hat-trick is the 10th scored on the opening weekend in Premier League history, with Leeds the first club to concede two such trebles in the competition (also Mo Salah last season). Magic. #MUNLEE pic.twitter.com/GQRwGCUHWA — OptaJoe (@OptaJoe) August 14, 2021

Quattro assist fatti da un solo giocatore, nella stessa partita, con la maglia del, non li aveva mai fatti nessuno. Sino a oggi. Già, perché Paulha deciso di scatenarsi davanti ai 70mila spettatori di: prima ha sfiorato un grande gol con doppio passo abbinato a piazzato mancino, poi ha voluto mandare in porta i compagni. Due volte, unae una, che hanno incassato e ringraziato: 5-1 Red Devils al Leeds Bielsa, il modo migliore per partire in Premier.nella storia, quindi, ma non solo. Già, perché Brunoè subito in scia: tripletta alla prima, con la maglia dello, roba non succedeva dal, quando Loune fece tre al. Destro e sinistro su imbeccata di, sterzata di tacco e mancino perfido sempre su imbeccata del francese, bordata col destro su passaggio di. "E' stato bravo a servire assist a me e agli altri, lo conosciamo bene. Le sue qualità non sono in discussione" le parole dicol pallone in mano, al termine del match.Storia nei piedi dei due fuoriclasse del, spettacolo sugli spalti del Teatro dei Sogni. Uno stadio che prima accoglie Raphael Varane che cammina in campo con la maglia rossa e la numero 19, poi le coccole a Jadon Sancho entrato nel finale, nel mezzo le urlaper i gol del portoghese, e, soprattutto, un tifo incessante,I giocatori hanno esaltato i tifosi, i tifosi hanno spinto i giocatori: