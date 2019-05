Il mercato del Real Madrid è destinato ad infiammarsi nel corso dell’estate. I Blancos, infatti, stanno spingendo per rinforzarsi in maniera considerevole. L’obiettivo è rifondare la squadra ed affidare a Zinedine Zidane una formazione ancora più forte. Tra i nomi più caldi ci sono Paul Pogba ed Eden Hazard. Il francese dovrebbe lasciare il Manchester United, mentre il belga è ad un passo dall’addio al Chelsea. Curiosamente i due giocatori sono stati i protagonisti di un sondaggio lanciato da AS, riguardante i sogni dei tifosi. I sostenitori del Real parteggiano per l’arrivo di Hazard, considerato l’ideale fuoriclasse da cui ripartire. Al contrario, l’acquisto meno consigliato è proprio Paul Pogba. Chissà se la scarsa considerazione dei tifosi, unito alle perplessità della dirigenza, non diventi un assist per la Juventus, sempre interessata al campione del mondo.