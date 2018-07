Dietro a un grande calciatore c'è sempre una gran bella donna. Maria Salaues ha portato fortuna a Paul Pogba, che in Russia si è laureato campione del mondo con la Francia. In tutte le partite lo ha seguito in tribuna allo stadio la 23 boliviana, che almeno ufficialmente non è (ancora?) la sua fidanzata. Dopo aver interrotto gli studi di economia aziendale all'università in Bolivia, tre anni fa è emigrata negli Stati Uniti, dove ha iniziato a lavorare come agente immobiliare a Miami per poi intraprendere la carriera di modella e conoscere il Polpo Paul.



