Il mercato d'oro del grande Real. Madrid sarà il centro del prossimo mercato estivo. Il presidente Florentino Perez ha stanziato un grosso budget per rivoluzionare la squadra. L'obiettivo per il centrocampo è Paul Pogba. L'edizione odierna del quotidiano spagnolo AS dedica la prima pagina al nazionale francese ex Juventus, che sta mettendo pressione al Manchester United per agevolare la trattativa col Real Madrid. Pogba non si è presentato a una riunione fissata col club inglese per discutere il rinnovo del proprio contratto in scadenza a giugno 2021 con un ingaggio da 12 milioni di euro netti all'anno.



Il Real Madrid ha già in mano il trequartista belga del Chelsea, Eden Hazard. E sogna di riportare in Spagna il brasiliano Neymar, ex Barcellona. Proprio l'asso del Paris Saint-Germain ha dichiarato di "voler giocare con Hazard", come scrive oggi in prima pagina un altro quotidiano spagnolo, Marca.