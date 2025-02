Pogba, quando decade la squalifica e dove giocherà nel 2025

Getty Images

. L’incubo del francese sta per terminare e dopo la lunga, l’ex centrocampista della Juventus si prepara a fare il suo ritorno in campo. L’ultima partita ufficiale giocata dal francese risale al settembre 2023, con la maglia della, dopo un controllo eseguito al termine di Udinese-Juventus, la prima partita della stagione 2022/2023. Il classe 1993 era, poi, statodata dalla quale il giocatore potrà unirsi a una nuova squadra e tornare in campo.

Inizialmente, però, la WADA (l’agenzia mondiale antidoping) aveva squalificato Pogba per quattro anni, ma il ricorso al TAS di Losanna aveva ridotto la pena a 18 mesi., anche se, per il momento, il francese non ha ancora comunicato nessuna decisione sul suo futuro. Dopo aver rescisso il proprio contratto con la Juve, il francese è libero di firmare per qualsiasi club e lo scenario ad oggi più probabile è quello che porta negli, inNegli ultimi giorni, infatti,e ha assistito alla partita dell’Inter Miami – squadra ricca di stelle del calibro di Lionel Messi, Luis Suarez e Sergio Busquets – avendo anche un, uno dei proprietari del club.