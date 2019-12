Un grande colpo dopo Kulusevski.Un affare difficile, quasi impossibile a gennaio, considerando i tempi tecnici e il rifiuto del Manchester United a cederlo, possibile a fine stagione, quando lo scenario sarà decisamente migliore. Per il tempo a disposizione, con tre mesi davanti c'è tutto il tempo per pianificare la strategia, per la situazione contrattuale del Polpo Paul,Non è mistero che il francese abbia voglia di tornare, voglia riaprire una parentesi che si è chiusa nel 2016 con 34 gol in 178 partite, il problema è rappresentato dal Manchester United, che continua a chiedere oltre 100 milioni per il suo cartellino.quando Pogba avrà un solo anno di contratto, sa che Raiola è un alleato. Il potente agente italo-olandese oggi ha speso parole al miele nei confronti della Juve , ed è già al lavoro per accontentare il suo assistito. Che dopo aver detto no al Paris Saint-Germain e accettato la scelta del Real Madrid di non puntare su di lui (Perez ha detto no a Zidane), ha messo Torino in cima alla lista dei desideri.