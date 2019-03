Paul Pogba è il grande obiettivo di mercato del Real Madrid. E' stato Zinedine Zidane a uscire allo scoperto, ad ammettere che il francese ex Juventus è un acquisto gradito, confermando di fatto la volontà merengue di strapparlo al Manchester United: "Se ​un giorno avesse la possibilità di andare via dallo United e volesse venire al Real Madrid, perché non potrebbe? E' un centrocampista che mi piace, diverso dagli altri, sa difendere e sa attaccare con grande qualità" ha detto l'ex numero 10, che di Pogba ha già parlato con Florentino Perez, il quale ha nei piani un mercato faraonico che possa rilanciare il club più vincente d'Europa.



AL LAVORO - Nella trattativa il Real Madrid parte con un vantaggio, il sì del giocatore. Pogba lo scorso gennaio ha detto no alla proposta di rinnovo del contratto in scadenza nel 2021 e ha confidato a Zidane la volontà di trasferirsi in Spagna, alla sua corte. L'affare potrebbe essere agevolato dalla mancata qualificazione dello United alla prossima Champions League (lotta con Chelsea e Arsenal per il quarto posto), ma lo sconto, al momento, è escluso. Pogba, nel 2016, è costato 114 milioni di euro, per portarlo via da Old Trafford ne servono altrettanti. Raiola nei prossimi giorni sarà a Manchester, per ribadire la posizione del suo assistito. Che ha scelto il Real Madrid, che vuole lavorare con Zidane.