"Never alone, always together", "Mai da solo, sempre insieme". Paul Pogba, alle prese con la sospensione per doping dopo la positività confermata anche dalle controanalisi, ricompare sui social in un post pubblicato su Instagram dalla moglie, Zulay Pogba. Zulay, mamma dei due figli avuti con Paul (Labile Shakur Pogba e Keyaan Zaahid Pogba) ha un profilo ufficiale su IG seguito da 921.000 followers. Sui social, Zulay pubblica spesso foto in contesto familiare.



