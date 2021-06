Paul Pogba può lasciare lo United. Il club di Manchester sta infatti compiendo passi convinti verso Leon Goretzka del Bayern Monaco, a sua volta in scadenza tra una stagione. E la Juve allora ricomincia a fare di conto, perché con il francese in uscita bisognerà quantomeno provare a trovare una soluzione per non trasformarlo ancora una volta in un rimpianto.