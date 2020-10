Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, sogna di vestire la maglia del Real Madrid. Ma le Merengues hanno altre idee per la testa: come riporta il Chiringuito Tv, infatti, l'obiettivo primario di Florentino Perez, presidente del Real, è quello di regalare a Zinedine Zidane Kylian Mbappé, stella del Psg. E' il classe '98 il sogno della Casa Blanca, con la Juve che invece resta alla finestra per quanto riguarda il futuro di Pogba.