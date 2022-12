"La pazienza non è la capacità di aspettare. Ma la capacità di mantenere un buon atteggiamento durante l'attesa". Paul Pogba non ha fretta, sa che ci vuole ancora del tempo prima di tornare in campo. Una posizione condivisa dalla Juventus, che a questo punto non ha nessuna intenzione di prendersi rischi. L'idea è quella di portarlo in panchina il 13 gennaio, per la sfida contro il Napoli, di dargli minutaggio nelle gare successive e di averlo al 100% per il Nantes, a metà febbraio.



'SEI UN INFLUNCER' - Lavoro, ma anche relax. Per il corpo e per la mente. In questi giorni di riposo concessi da Allegri il francese ha scelto la montagna e la neve, postando tutto sui social e scatenando la reazione furiosa dei tifosi bianconeri, che in questa stagione non l'hanno mai visto. Tanti i commenti di dissenso: "Ti voglio bene però se vai a sciare come ti riprendi dagli infortuni", "Vai ad allenarti fratello. Il tuo tempo sta finendo", "Mi raccomando, fatti male di nuovo", "Un buon influencer non un calciatore", "Sì riposati, che hai fatto troppo quest’anno". La pazienza dei supporters bianconeri è quasi finita.