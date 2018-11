Paul Pogba, centrocampista del Manchester United ed ex Juventus, è intervenuto ai microfoni di RMC prima di tornare all'Allianz Stadium per la sfida Champions tra le squadre della sua vita, in programma settimana scorsa: "Sarà un enorme piacere tornare, Torino è casa mia, è il posto in cui ho segnato i miei primi gol da professionista".



SUL SORTEGGIO - "È stato pazzesco, avevo detto a mio fratello che avremmo preso la Juve ed è successo."



SUI RICORDI - "Cuadrado, Dybala, Bonucci... Li ho sempre ascoltati e abbiamo sempre parlato. Eravamo una famiglia e ovviamente siamo rimasti in contatto. Quando sei vicino a uomini come Chiellini, Buffon o Pirlo puoi solo imparare".