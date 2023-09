Paul Pogba va tenuto come le cose sante. L'aveva detto una volta di Andrea Barzagli, ora Massimiliano Allegri allarga il pensiero anche al centrocampista francese. Uno che può fare la differenza anche per pochi minuti in campo, anche solo a mezzo servizio. Uno che la Juve però non ha praticamente mai avuto per tutta la prima stagione del suo ritorno in bianconero. Ora c'è, si allena con continuità, ha esordito in campionato. E Max Allegri se lo coccola, convinto com'è che in una stagione che comincia praticamente senza mercato in entrata proprio dai recuperi di Pogba ma anche di Chiesa e di Vlahovic si dovranno trovare quei rinforzi effettivi per una Juve che non parla più di scudetto (o non ne parla ancora) ma che non può prescindere dall'arrivo tra le prime quattro.



Tutto su Pogba nel video del nostro inviato Nicola Balice