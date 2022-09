Pace fatta e tutto dimenticato fra Mathias e Paul Pogba? Nulla di più lontano dalla verità, dato che il caso rimane ancora aperto e i legali dei due calciatori e fratelli sono ancora alacremente all'opera. C'è però una persona che per i due è altamente influente che si è stancata di questa faida interna alla famiglia e che si sta muovendo in prima persona per fare da mediatore. Si tratta, secondo L'Equipe, della mamma dei due, Yeo Moriba.



BIOGRAFIA - La mamma di Pogba si era infatti schierata al fianco di Paul nella denuncia sporta alla polizia contro il filgio Mathias, ma oggi si sta imponendo per cercare di chiudere al più presto la vicenda senza straschichi legali. Forse è un caso, o forse no, ma la donna nel corso del mese di novembre, alla vigilia del Mondiale, ha in programma di fare uscire una biografia del centrocampista della Juventus e vorrebbe chiudere il caso al più presto e concentrarsi sulla sua attività.



GLI AVVOCATI - Da un lato la madre, dall'altra gli avvocati che, con in ballo una causa per estorsione e minacce, stanno cercando una via che porti alla riconciliazione e all'accordo senza passare dai tribunali. Non a caso l'avvocato di Mathias, nei giorni scorsi, ha diramato un comunicato su Mathias che è apparso morbito e distensivo.