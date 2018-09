Paul Pogba vuole lasciare il Manchester United per tornare alla Juventus. E' questo, secondo Tuttosport, il messaggio che si nasconde dietro alle ultime dichiarazioni del centrocampista francese. Il quale ha indirettamente criticato l'allenatore José Mourinho, chiedendo un gioco più offensivo.



JUVENTUS O BARCELLONA - Pogba aveva già chiesto la cessione in estate. Sulle sue tracce ci sono - e rimangono - Juventus e Barcellona, anche immaginando che nel mese di gennaio il Manchester United dovrebbe avere qualche settimana assolutamente movimentata: tra mal di pancia e giocatori considerati in esubero dal tecnico, è inevitabile indicare il club come principale polo di interesse per il mercato di tutta Europa.



DARMIAN - Intanto Matteo Darmian è il terzo giocatore stagionale per rendimento in una speciale classifica che tiene conto delle prestazioni medie dei giocatori del Manchester United. Una situazione paradossale se si pensa che il terzino della nazionale è stato schierato solo 90 minuti contro il Leicester all'esordio in Premier, in quella che è stata una passerella in chiave mercato. In Italia non mancano i suoi estimatori, dalla Juventus all'Inter, mentre al Manchester United la sua storia sembra segnata. A fine anno potrebbe salutare per fare le valigie in gennaio, l'utilizzo scarsissimo è più di un indizio.