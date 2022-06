"Paul, sei in una situazione davvero particolare. Non ne hai idea". Arrivano nuove anticipazioni di 'Pogmentary', il documentario sudisponibile su Prime Video a partire dal 17 giugno. Negli estratti pubblicati da The Athletic, si leggono alcuni scambi tra il centrocampista francese, in scadenza con il Manchester United e corteggiato dalla Juventus, e il suo compianto agente: "Lo United ha presentato una seconda offerta?" chiede Pogba. Gli risponde Raiola: "Sì. Vogliono assolutamente che resti. Per me, l'offerta non riflette questo. Ho detto loro: 'Se volete che resti, non presentate quell'offerta'. Voglio far loro capire che se vogliono veramente che resti e vogliono veramente costruire un progetto intorno a te, questa volta devono comportarsi diversamente e mettere i soldi sul tavolo". Pogba incalza: "Stanno bluffando. Come puoi dire a un giocatore che vuoi assolutamente che resti e offrigli nulla? Mai visto una cosa così".- Nel corso della chiamata con Pogba, Raiola insiste sull'importanza della decisione sul prossimo passo da compiere e ricorda che il Paul di Manchester non è il vero Paul, quello della Juventus: "Qual è la cosa migliore per te? Qual è la migliore per la tua famiglia, per la tua carriera? Qual è la migliore economicamente? Qual è la migliore per il tuo brand?". Il compianto agente prosegue: "Dobbiamo provare a farti sentire bene come quando sei con la Nazionale francese. Sei diverso con loro. Lo capisci? Sei un altro Pogba con il Man United. Non è normale., il Pogba che tutti amano. Con il Manchester United, c'è qualcosa che ti blocca".- Pobga riflette nelle ultime scene sul senso del documentario: "Il mio pensiero è di mostrare al Manchester United che hanno commesso un errore ad aspettare a darmi il contratto. E mostrare ad altri club che lo United ha commesso un errore", riporta The Athletic.- Uno dei punti focali riguarda il futuro di Pogba e a un certo punto del documentario, in un'altra videochiamata, Raiola sembra allontanare l'ipotesi di un ritorno alla Juve: "No, no.", dice Raiola. Che prosegue: "Mi incontro anche con il PSG e ho già avuto due incontri con il Barcellona. Il mercato è come il mare: su e giù, su e giù". Frasi comunque che risalgono a diversi mesi fa e, evidenzia The Athleticnon minano la posizione della Juventus come club in pole per il centrocampista. Completa la sezione, avvocato a cui Raiola ha affidato la gestione di Pogba: "Penso che la storia sia più riguardo a un giocatore che al top della carriera e vuole raggiungere premi importanti, trofei e grandi traguardi. La sfida ora per Paul è decidere quale club sarà in grado di portarlo a quell'obiettivo".- Pogba torna anche sull'esperienza in bianconero e una lezione imparata: "Non sei una star perché lo dici tu. Diventi una star perché le persone ti rendono una star. E' quello che ho imparato dal mio periodo alla Juventus".