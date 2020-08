Polemica social. Questione di meritocrazia e fratellanza. Luigi Immobile, fratello di Ciro, non ci sta: "Non sono un laureato in statistica, ma vorrei capire a livello matematico come può incidere di più uno che fa 1/3 dell’altro: 45 vs 17. Serie A, un’altra bella figura", scrive su Instagram. Insomma, Luigi Immobile, che ora si trova in vacanza con Ciro su una barca a largo di Capri, se la prende con i vertici della Lega che hanno premiato Dybala come miglior giocatore del torneo al posto del fratello, insignito con la palma di miglior attaccante della competizione. Del resto il bomber della Lazio ha vinto il titolo di capocannoniere, la Scarpa d’Oro e ha eguagliato il record di 36 gol di Higuain in un solo campionato. Titoli che però non gli sono bastati per aggiudicarsi anche il riconoscimento di best player della Serie A, conquistato dal bianconero.