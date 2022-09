In FIGC si torna a parlare polemiche sollevate da Sarri sugli arbitri. E' successo oggi pomeriggio, in occasione della conferenza stampa tenuta a Via Allegri dall'Associazione Italiana Arbitri, con protagonista anche il responsabile del CAN Gianluca Rocchi.



Questa la risposta alla domanda di uno dei cronisti presenti in sala: "Le parole di Sarri confesso che mi hanno fatto molto male. Posso anche accettare la sua opinione che siamo scarsi, ma l'allusione al piano B sinceramente no. Penso che a caldo il mister abbia esagerato. Lo conosco, è un toscano come me ed ha reagito di impeto. Ma una frase del genere mette in crisi tutto il sistema, perché si instilla un retropensiero in tutti i ragazzi. Il mister si riferiva ad un episodio precedente, dove potevamo fare meglio, ma restano parole inaccettabili".