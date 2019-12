È un momento difficilissimo per il Napoli, così come lo è per Lorenzo Insigne. Capitano del suo Napoli vive da ormai troppo tempo un rapporto complicato con il pubblico del San Paolo. Tante, a volte forse anche troppe critiche nei confronti del 24 di Frattamaggiore. Ma in questo momento le sue prestazioni non sono di certo esaltanti.



Arriva così lo sfogo sui social da parte della famiglia, con il fratello Antonio Insigne che pubblica in una story del suo profilo Instagram il seguente messaggio:



"Lorenzo Insigne.

Una colpa grave.

Essere nato a Napoli ed avere delle qualità.

Altra colpa non meno grave, aver fatto i soldi in questi lidi.

Il suo curriculum da queste parti parla per sé: 150 fra assist e goal, la nazionale raggiunta.

Tutto ciò non basta ai napoletani, i quali aspettano che vada via per rimpiangerlo.

Oggi poi, gli si assegna la colpa dell'allontanamento di Carlo Ancelotti.

Bene, davvero vogliamo credere che ADL, il quale lo ha appena proposto per una multa da circa 400.000 euro oltre la possibile causa per i danni di immagine, si sia fatto dettare l'agenda da Lorenzo?

Oppure, come appare più logico, abbia tratto le conclusioni di una esperienza più che fallimentare senza scusanti?

Ma a Napoli è più semplice trovare un capro espiatorio e continuare a mettere la croce su un talento nostrano che di fatto non è mai stato davvero amato".