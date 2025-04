Getty Images

Polemiche Inter-Roma, Marelli: "Ndicka-Bisseck: trattenuta da rigore. Poteva intervenire il VAR"

Polemiche in Inter-Roma, per un paio di episodi nell'area giallorossa. Di seguito l'analisi di Luca Marelli a DAZN: "La prima è una trattenuta tra Ndicka e Dumfries, con l'olandese che cerca di liberarsi e poi commette fallo. Se vengono commessi più falli, va sanzionato il primo e quindi quello di Ndicka ovvero il secondo non va sanzionato.



Il secondo episodio è molto più rischioso: la trattenuta di Ndicka su Bisseck è prolungata. In questa occasione Bisseck non si aiuta con le mani e quindi, a mio parere, è un episodio da calcio di rigore e anche il var poteva intervenire".