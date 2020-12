Le polemiche scaturite dalla sua direzione arbitrale di Juventus-Fiorentina costeranno un turno di stop all’arbitro romano Federico La Penna, che dovrebbe così saltare la quindicesima giornata, dopo la breve sosta natalizia, secondo quanto riportato da Gazzetta.it.



GLI ERRORI E I PRECEDENTI - Secondo i vertici arbitrali ci sarebbero infatti stati errori evidenti, come il secondo giallo mancante per Borja Valero al 50’ per il fallo su Bentancur e i due potenziali rigori per i bianconeri (Castrovilli-CR7 e Dragowski-Bernardeschi), episodi su cui il Var non poteva intervenire. Nel corso del campionato sono stati fermati anche Giacomelli, Nasca, Maresca e Piccinini dopo Milan-Roma, Inter-Parma e Roma-Sassuolo.