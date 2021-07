Il Bologna Fc 1909 comunica di aver ceduto all’Antalyaspor Kulubu il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Andrea Poli a titolo definitivo.



Ad Andrea, 114 volte rossoblù nelle 4 stagioni in cui è stato anche capitano della squadra, va il ringraziamento affettuoso di tutto il Bologna per il contributo di grande professionalità offerto dentro e fuori dal campo e per il profondo legame con i nostri colori ogni giorno dimostrato, augurandogli ancora le meritate gioie sportive.