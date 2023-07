Matteo Politano ha sempre avuto un ruolo da comprimario e spesso da alternativa da quando è arrivato a Napoli. Ha pesato l'investimento fatto per Lozano nell'estate del 2019, con il quale l'esterno romano ha lottato per un posto da titolare in questi tre anni e mezzo in azzurro. Ma ora reclama spazio, ha lanciato un segnale alla società: "Il mio obiettivo è quello di avere più continuità dell'anno scorso, cercare di giocare più partite rispetto all'anno scorso e segnare più gol".



PUÒ PARTIRE - La volontà è chiara, vuole essere protagonista in questo Napoli. Con Spalletti non è stato possibile, Politano ora ha intenzione di riuscirci con Garcia. E ha anche lasciato una porta aperta a nuove soluzioni. "Ho già detto ciò che voglio al mio procuratore, starà a lui parlare con la società e poi vedremo se la pensiamo tutti e due allo stesso modo". Adesso la palla passa al suo agente, Mario Giuffredi, atteso nelle prossime ore a Dimaro. Ci sarà modo di fare una prima chiacchierata con Garcia, dopodiché l'incontro con il presidente De Laurentiis per capire il da farsi. Politano è legato al Napoli per altre due stagioni, ma se nelle prossime settimane i pensieri delle parti dovessero andare in direzioni differenti allora il calciatore potrebbe chiedere la cessione. Improbabile un approdo alla Lazio, con Lotito che ne ha smentito l'arrivo.