6 gol, 3 assist e 1 rigore conquistato in 16 partite tra campionato e Champions. Numeri importanti, oggi è il secondo miglior marcatore del Napoli che se lo gode, eccome. Nonostante il momento difficile, nonostante il cambio d'allenatore. Perché ci sono anche degli aspetti positivi in questo avvio di stagione sicuramente complicato per gli azzurri. Tra cui, appunto, il rendimento di Politano.Ed è stato un anno fa, poco prima dell'inizio della stagione 2022/23. L'esterno romano lo ha rivelato ieri alla presentazione del libro del suo agente,. Lo stesso procuratore ha giocato un ruolo fondamentale convincendolo a restare in azzurro perché sapeva sarebbe stato un anno speciale. E così è andata, il Napoli ha vinto lo scudetto e Politano è stato tra i protagonisti di quel gran successo.- C'è una parte in cui Politano non riesce a dire la sua, perché in Nazionale non è mai stato un punto di riferimento. Anche se ultimamente sta trovando più spazio nelle convocazioni. Inevitabile l'ultima nel doppio confronto con Macedonia del Nord e Ucraina, visto il rendimento che sta avendo con il Napoli. Eppure non sembra rientrare tra le primissime scelte di Spalletti:dato che con i compagni ha strappato il pass per l'accesso ai prossimi Europei ma allo stesso tempo il tecnico di Certaldo lo hae se continuerà così sarà inevitabile la sua convocazione. Nel frattempo testa al Napoli, c'è un'intera stagione da disputare. Pensando anche al futuro. Già, perchétra circa un anno e mezzo. La volontà da parte del calciatore è quella di chiudere la carriera al Napoli e De Laurentiis ha intenzione di non privarsi di chi è diventato un punto di forza di questa squadra. Il Napoli deve essere un punto di arrivo, dice Giuffredi, e Politano (come Di Lorenzo) ha visto proprio in questo modo il club partenopeo.. Si potrebbe intavolare una trattativa alle stesse cifre, ma è chiaro che si debba, considerando la continuità di prestazioni che sta offrendo.