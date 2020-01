Matteo Politano è pronto a divenire un nuovo giocatore del Napoli. Tutto fatto per il passaggio dell’esterno dall’Inter alla corte di Gattuso. Ieri, come raccontato da calciomercato.com, il giocatore ha accettato l’offerta presentata dal club partenopeo. Oggi Inter e Napoli hanno definito gli ultimi dettagli dell’affare. Lunedì fissate le visite mediche a Villa Stuart.



