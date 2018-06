, nel senso che è arrivato il momento di provarci, di saltare dentro a un sogno., ieri a Milano per le visite mediche, sfoggiava un’eloquente maglietta bianca. Sul petto, lo slogan del suo sponsor sembrava adattarsi perfettamente alle circostanze. Sorrideva contentissimo, sorrideva il doppio. A gennaio infatti, quando il Sassuolo rifiutò l’offerta da 30 milioni del Napoli, temeva di aver perso il treno delle big. Rimasto in Emilia, non mollò, anzi, diventò il protagonista assoluto della salvezza neroverde con un’impennata di rendimento impressionante:Si guardano sempre le reti, naturalmente, eppure nel caso di un esterno/seconda punta com’è Politano (e com’era Salah nella Roma di Spalletti), bisognerebbe soffermarsi un pochino anche sulle assistenze. Tutti abbiamo sotto gli occhi il gol contro la Fiorentina, quello contro il Crotone, la stessa punizione furbetta contro l’Inter, ma. Sono numeri che con l’aiuto di Spalletti potrebbero crescere ancora, così come avvenne per Salah che nell’ultima stagione italiana raggiunse persino i 13 assist. Ma la domanda è: il cambio di ruolo avvenuto con Iachini ha migliorato Politano in questo fondamentale? Direi di sì, Icardi può fregarsi le mani.E’ diventato un giocatore meno prevedibile, come testimonia l’assist che riporto qui sotto, colto in due momenti. Siamo a Udine, girone di ritorno. La partita, ferma sull’1-1, è ovviamente decisiva per il Sassuolo.In casi come questi, il Politano versione Di Francesco si sarebbe forse intestardito in un dribbling, nonostante il raddoppio di marcatura. La solita scelta tra convergere o la linea di fondo. Tiro a piede invertito o cross con quello debole (il destro). Ecco invece cosa si inventa un Politano più maturo, più consapevole del raddoppio:(immaginate un taglio del genere operato da Nainggolan, tra punta e secondo punta/ esterno),. Delicious.. La differenza con Candreva sta anche in questo. Apprezziamo l’assit per Falcinelli in Napoli-Sassuolo, ai tempi del tridente.– L’arrivo di Politano chiude se vogliamo una prima fase del mercato nerazzurro. Quanto basta per tirare un po’ le somme, da un punto di vista tattico, e cominciare a immaginare sempre più concretamente l’Inter che verrà., l’“Iron Inter”. Qui, su Scacco matto, ne accennavamo già il 13 giugno, nel pezzo dedicato al Ninja. Del resto(o alternativa), tra l’altro confermata in settimana da Spalletti con un tocco di ironia (“I bambini mi hanno chiesto se con l’arrivo di De Vrij si vedrà anche la difesa a tre. E così sarà”). Vi invito a non tralasciare quell’ “anche”.- Ho riportato sopra un’immagine tratta da Roma-Genoa, l’ultima di campionato del 2017. Giornata celebre per tanti motivi: l’addio al calcio di Totti, il secondo posto in extremis, l’ultima di Spalletti all’Olimpico. Ma anche.. In realtà, non era la prima volta da terzino per il centrale tedesco, e questo lo trovo molto interessante anche oggi, in ottica Inter. Se infatti è vero che Florenzi all’epoca era ancora infortunato, Bruno Peres era lì, a disposizione. Ma Spalletti optò per Rudiger, non volendo rinunciare ai tre marcatoni dietro e ai quattro attaccanti (Dzeko, Salah, El Sharaawy, Nainggolan)., che è abile a impostare anche da posizione decentrata., libero di sganciarsi.. Sappiamo però che, primo, esiste per fortuna il turnover, e dunque non per forza vedremo insieme i tre centrali (uno di loro potrebbe stare fuori a rotazione, a seconda del momento e dello stato di forma), secondo, l’Inter potrà farli coesistere anche in altro modo. Quello che state pensando tutti, il 3-4-2-1. Perché entrambe queste ipotesi possano realizzarsi, tuttavia, serve un terzino destro in grado di giocare sia nei quattro come terzino tradizionale sia da laterale a tutta fascia. Ma Cancelo non c’è più e D’Ambrosio non basta. Quanto a riciclare Candreva in quella posizione.. la vedo difficile.– Cancelo sarebbe stato perfetto, ora però, purtroppo per gli interisti, veste bianconero. Si fanno allora altri nomi:Ma la coperta è corta, e se ne vuoi schierare tre dietro, di centrali, non puoi avere in campo contemporaneamente Perisic, Icardi, Politano e Nainggolan senza il trucchetto di cui sopra (vedi I TRE A QUATTRO). In quest’ottica, nell’ attesa poi di capire quale sarà l’impatto di Lautaro Martinez e il suo utilizzo (prima o seconda punta?), non ci resta che ipotizzarecon Nainggolan e Perisic dietro a Icardi, ocon il Ninja e Politano, simil-Ninja-Salah dietro Dzeko.– Tornando al giochino di una linea a quattro costituita da tre difensori bloccati più uno, che prima abbiamo pensato con sfogo sulla sinistra (Asamoah novello Emerson Palmieri, Skriniar come Rudiger), questo espediente, con l’arrivo di un nuovo terzino destro di spinta, potrebbe anche invertirsi. A quel punto peròsaprebbe ancora confermarsi titolare, visto il ‘discreto apprendistato’ fatto alla Juventus. Pensate all’invenzione Cuadrado terzino escogitata in ultimo da Allegri; Asamoah fungeva chiaramente da contrappeso (vedi sotto). Così facendo, Spalletti potrebbe far riposare a turno uno a scelta dei suoi tre centrali. Quel che è certo è che al tecnico di Certaldo non mancheranno soluzioni.