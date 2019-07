Il futuro di Matteo Politano nell'Inter è tutt'altro che certo. L'attaccante ex-Sassuolo è stato riscattato ad inizio estate, ma l'infortunio muscolare subito ad inizio ritiro non ha consentito ad Antonio Conte di valutarlo in un modulo in cui, sulla carta, c'è poco spazio per lui.



Per questo il club nerazzurro ha iniziato a valutare offerte per il classe '93 che piace a Roma e Fiorentina e per cui, secondo Tuttosport, si è inserita nelle ultime ora anche l'Atalanta con cui l'Inter potrebbe trattare l'acquisto di Duvan Zapata come alternativa a Romelu Lukaku.