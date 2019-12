Politano è la chiave per il mercato dell'Inter. Secondo il Corriere dello Sport, l'attaccante nerazzurro è richiesto da Fiorentina (in alternativa a Berardi del Sassuolo e a Farias del Lecce), Napoli (in cambio di Llorente) e Atalanta. La sua cessione può finanziare l'ingaggio del centravanti francese del Chelsea, Giroud.