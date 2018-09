La Gazzetta dello Sport accende i riflettori su Matteo Politano e spiega come l'ex Sassuolo stia già facendo la differenza in nerazzurro.



“Perché questo Cagliari in pratica non ha mai tirato in porta, ha cercato di coprirsi come meglio poteva ma a centrocampo era davvero inconsistente con il povero Ionita, falso trequartista, a sfiancarsi dietro tutti e non prenderla mai, Dessena e Bradaric presi in mezzo da Nainggolan e compagnia. Ma la differenza l’ha fatto Politano, il migliore con Lautaro. Con strappi, dribbling e accelerazioni in produzione industriale ha ubriacato il povero Faragò e tenuto vivo il ritmo altrimenti blando della sua squadra”.