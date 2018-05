Matteo Politano, attaccante del Sassuolo all'esordio in Nazionale, ha parlato a Rai Sport al termine dell'amichevole con l'Arabia Saudita: "Oggi abbiamo fatto una buona partita nel primo tempo, nella ripresa siamo calati. C'è ancora da migliorare. Il mister ci chiede di essere offensivi e di mettere negli ultimi metri la nostra qualità". Sulla propria prestazione: "Ero un po' emozionato e non mi sono espresso al meglio. Il mister mi ha chiesto di giocare un po' largo e lasciare spazio agli inserimenti di Florenzi". Infine, una battuta sul mercato e le voci sull'Inter: "Io non ho scelto ancora niente. Ci stanno pensando il mio agente e il Sassuolo. Io sono a disposizione di quello che mi dice il Sassuolo, deciderà lui il mio futuro".