. Ora, si tratta di emulazione. Come in quei gruppi di ragazzi dove si imita il più grande, il boss, quello con più carisma. Osimhen ha mandato Garcia a scopare il mare? Bene, posso farlo anch’io. Ah,l’ha fatto Kvaratskhelia, seppure con modalità più sobrie? E allora che problema c’è. Ee si esibisce anche lui in un gesto poco rispettoso, non solo nei confronti di Garcia (che nella mezz'ora finale di Napoli-Fiorentina sembrava uno di quei tom-tom che vanno in tilt ad una rotonda), ma anche di chi è entrato al posto suo. Nel caso specifico, Cajuste.(il Napoli ha 6 punti in meno rispetto alle prime 8 giornate dello scorso campionato), ma lo dice soprattutto il gioco. Il tecnico francese per un po’ ha galleggiato tra la volontà di mantenere inalterato l’equilibrio di una squadra che l’anno scorso ha fatto il vuoto e la frenesia di cambiare qualcosa, per lasciare un’impronta degna di questo nome. Ma. Non è un mistero che all’interno degli spogliatoi i rapporti siano tesissimi e proprio in queste ore De Laurentiis starebbe valutando l’ipotesi del clamoroso cambio.. Nel momento di maggiore difficoltà, non ha teso la mano al suo allenatore, ma l’ha mandato platealmente a quel paese. In gioco non c’è soltanto una diversa concezione della tattica da adottare. Così come Osimhen si era lamentato per il mancato utilizzo delle due punte,, lo stesso che non più tardi di qualche settimana fa disse che “quando una partita non si può vincere allora si deve fare di tutto per non perderla”. Non di sola tattica è il cuore della questione, certo.. Le larghe vittorie contro Lecce e Udinese avevano illuso qualcuno, facendo credere che Garcia fosse davvero riuscito a ricucire gli strappi e a silenziare i veleni. Figurarsi. Il gesto di Politano - un gesto minimo, ma scomposto e inutile - ribadisce ancora una volta quanto siano lontani oggi i giocatori del Napoli dal loro allenatore. Due mondi che non si parlano, non hanno più niente da dirsi e più delle parole oggi - in casa Napoli - parlano i gesti, le facce, le espressioni.