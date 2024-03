Politano: 'Io innamorato di Napoli, sono successe tante cose belle'

Matteo Politano, attaccante esterno del Napoli, ha parlato ai canali ufficiali del club: l'ex Roma ha rinnovato recentemente il proprio contratto con gli azzurri fino al 2027:



"Sono innamorato di Napoli. C'è il mare che amo, la città è bella ed è abbastanza piccola essendo abituato a Roma. Ti muovi tranquillamente per andare in centro ed è abbastanza vicino casa mia. Poi quando hai un giorno libero, te la godi girandoci, mentre in altre città devi cambiare aria. Prendi macchina, barca, hai tutta la costiera. Hai un sacco di posti da visitare, sono tanti. Dopo 4 anni ancora non l'ho visti tutti".



IL SOGNO DEL CALCIO - "Fino ai diciotto anni ero a Roma, ho fatto l’ultimo anno di Primavera e poi ad agosto ho fatto 18 anni. Non ho esordito in prima squadra, poi sono andato a Perugia in Serie C. Dopo sono tornato un anno a Roma e poi sono andato due anni al Pescara in Serie B. Poi sono approdato in Serie A. Magari era destino che non dovessi giocare a Roma e venire qua, alla fine dei conti si è rivelata la scelta migliore. Appena sono arrivato a Napoli sono successe tante cose belle: sono diventato papà, ho vinto il primo trofeo: la Coppa Italia e si è avverato il sogno dello Scudetto. E’ sempre stato il sogno e la passione, ho dedicato tutta la mia vita al calcio. Da bambino e nel corso della giovinezza rinunci sempre a qualcosa, tipo uscire con gli amici, per il calcio che è stata la mia priorità. Ma anche fare il meccanico con papà non mi sarebbe dispiaciuto, mi piaceva. Quando ero a casa e non giocavo andavo da lui in officina e lo aiutavo".