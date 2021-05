Al termine del 7-0 a San Marino, Matteo Politano ha parlato a Rai Sport: "Era importante, abbiamo fatto un'ottima partita. Sono molto contento dei due gol e di aver smaltito la delusione dell'ultima di campionato. Convocato? Non lo so, lo spero. E' da un anno che provo a mettere in difficoltà il mister, finchè c'è possibilità ci spero. Possiamo arrivare in fondo, assolutamente sì. Siamo una squadra fortissima, un mix di giovani e meno giovani. Non ci mancano tantissime cose: magari non facciamo tantissimi gol, ma facciamo un grandissimo calcio".