Dopo aver conquistato l’Inter, l’attaccante romano si è preso anche la Nazionale, regalando agli azzurri il successo contro gli States. Sette minuti, tanto è bastato al calciatore per concludere a rete una bella azione da lui avviata e rifinita da Verratti prima e Gagliardini dopo, assistman con un bel tocco di prima a liberarlo in area di rigore.dopo le convocazioni di Ventura, che però non lo aveva mai fatto scendere in campo.Gongola Mancini e insieme a lui anche Luciano Spalletti e Piero Ausilio., su cui c’era anche l’Inter, che però ha virato con decisione sulla punta romana.Cinque milioni per il prestito oneroso e venti per il riscatto, questa la cifra che la società di corso Vittorio Emanuele corrisponderà al Sassuolo per riscattare l’esterno d’attacco, chema con lavoro e sacrificio Politano si è guadagnato posto: “La sua migliore dote? L’umiltà”, aveva detto il suo agente al giorno della presentazione e in effetti non si sbagliava.Pur di accelerare i tempi e sposare la causa Inter, Politano è rientrato in anticipo dal viaggio di nozze con sua moglie. Lippi, suo procuratore, lo aveva svegliato in piena notte per avvisarlo della prossimità della firma sul contratto che lo avrebbe legato ai nerazurri, società cui sembrava destinato fin da bambino, quando trascorreva le vacanze dai nonni (interisti) in Calabria, a Fiumefreddo, noto feudo nerazzurro. Qualche deviazione c’è stata: prima le giovanili della Roma, poi Perugia, Pescara e Sassuolo, ma al momento della verità, giunto allo snodo cruciale della propria carriera, Politano è finito all’Inter. Una squadra e un’esperienza che