Politano: "Manca il gol? Conta vincere per farne tre di fila, è importanta a livello mentale"

L'esterno delpartirà titolare nella sfida di campionato che vedrà gli azzurri di Antonio Conte affrontare il Cagliari in trasferta. L'esterno italiano ha vinto il ballottaggio cone ai microfoni di Sky Sport ha cercato di chiarire gli obiettivi per questa gara diventata importantissima per il morale del gruppo e della squadra nell'ottica della lotta scudetto a cui gli azzurri non vogliono sottrarsi."Hai tirato tanto in queste prime tre giornate di campionato, manca il gol? Bisogna prendere la porta e cercare di far gol! A parte gli scherzi mi serve più precisione ma oggi sarà importante far gol, non solo io ma tutti".

"Oggi è importante vincere per farne tre di fila che è tanto che non le facciamo, sappiamo l'importanza di questa partita soprattutto a livello mentale".