Quello che sta passando Matteo Politano è sicuramente un periodo no. Con l'Inter non sta trovando spazio, il suo trasferimento alla Roma è stato a fortissimo rischio e anche lontano dal campo da gioco, fra le mura domestiche, si respira aria di crisi.



Secondo quanto riferito dal settimanale Oggi, infatti, è in corso una crisi fra Politano e la moglie Silvia Di Vincenzo. E dietro alle tensioni ci sarebbe un presunto flirt avuto dal giocatore con la pr Ginevra Sozzi.



Non un nome nuove per il mondo del calcio perché la Sozzi era stata collegata a un flirt con Radja Nainggolan nel corso della passata annata ed è una storica ex della punta della Juventus, Paulo Dybala.



Ecco nella nostra gallery le foto di Silvia e di Ginevra.