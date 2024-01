Politano, pressing dall'Arabia: contatti fitti con l'agente, c'è l'offerta al Napoli

Giovanni Annunziata

C'è poco da salvare nei primi cinque mesi del Napoli. I risultati e le prestazioni deludenti hanno portato ad un imminente cambio in panchina, il mercato estivo fin qui non ha dato assolutamente i suoi frutti. Ma qualcuno si salva, come ad esempio Politano, che ha avuto un'ottima partenza ed è difficile ricordare delle sue partite sottotono. Dopo aver detto addio a Lozano, è diventato lui il punto di riferimento sulla fascia destra ed ha anche meritato di essere uno degli "intoccabili" di Garcia prima e Mazzarri poi. Ora però tutto può cambiare all'improvviso, perché non mancano problemi di natura contrattuale con l'interessamento di altri club.



NIENTE RINNOVO - Politano è legato al Napoli fino a giugno 2025, dunque presto si andrà in contro alla classica situazione "in scadenza". Non è un segreto il desiderio del calciatore di restare a Napoli, vorrebbe legarsi anche lui (come Di Lorenzo) a vita ai colori azzurri, si trova benissimo in città. C'è però da fare i conti con De Laurentiis, che oggi non dà garanzie: non ha voluto intavolare una trattativa la scorsa estate e quando sembrava ci fossero tutti i presupposti per tirare giù un contratto (e con meritato incremento dell'ingaggio, considerando le prestazioni di livello) si è arenato il tutto. Oggi si vive una vera e propria situazione di stallo.



ARRIVA L'ARABIA - Da qualche settimana è iniziato il pressing vero da parte dell'Al-Shabab, club di Riyad, capitale dell'Arabia Saudita. Sul piatto per Politano c'è un triennale da 21 milioni di euro complessivi (7 a stagione). Ci sono contatti costanti tra club e agente del calciatore: dall'Arabia hanno fatto capire la grande volontà di ingaggiare Politano, la sua centralità nel progetto tenendo a sottolineare anche l'importanza dello stesso progetto. Fino ad ora la priorità è stata data alla permanenza ai piedi del Vesuvio, come ha sottolineato Mario Giuffredi, agente del giocatore: "Abbiamo lasciato la scelta alla società, il presidente sa cosa vuole Politano. Sono convinto che questa situazione si chiuderà quanto prima". Meglio subito, però, perché non si potrà attendere in eterno e dall'altro lato c'è chi vuole una risposta e nel frattempo mette in ballo cifre da capogiro, di gran lunga più importanti dei 2,2 milioni di euro percepiti attualmente a Napoli.