Arrivano conferme sulla notizia anticipata da Calciomercato.com in merito al riscatto da parte dell'Inter del cartellino di Matteo Politano. L’azzurro in prestito dal Sassuolo ha convinto tutti e per questo La Gazzetta dello Sport conferma il riscatto dalla società neroverde. Marotta e Ausilio sono infatti al lavoro da tempo per ridefinire l’affare. L'esterno è arrivato a Milano in prestito per 7 milioni, mentre per il riscatto l’Inter dovrebbe versarne altri 20. L’obiettivo della dirigenza nerazzurra è ridurre questa cifra, magari inserendo una contropartita tecnica nell'affare con Xian Emmers, quest'anno in prestito alla Cremonese in cima alla lista.